Браконьєри на Тернопільщині вбили косулю, порушивши заборону на полювання під час воєнного стану

На Тернопільщині поліцейські викрили двох браконьєрів, які порушили заборону на полювання під час воєнного стану, та застрелили косулю. За скоєне їм може загрожувати до трьох років обмеження волі, повідомляють правоохоронці.

Під час патрулювання співробітники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №3 міста Теребовлі зупинили в межах Чортківського району для перевірки автомобіль, в якому перебували 34-річний водій та 52-річний пасажир. Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили мисливську зброю та тушу косулі.

Чоловіки запевнили, що знайшли тварину на дорозі вже мертвою та збиралися передати її представникам товариства мисливців і рибалок. Водночас правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що товариші є мисливцями та вже не вперше вирушають на полювання.

Слідчо-оперативна група вилучила тіло тварини. Наразі в управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області триває експертиза щодо встановлення причини її загибелі. Також на відповідну перевірку відправлена мисливська зброя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України – порушення правил полювання. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі строком до трьох років.