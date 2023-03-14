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Браконьєра з сітами впіймали на Тернопільщині

14.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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В ніч з 10 на 11 березня інспектори екологічної інспекції у Тернопільській області на території Горішньо-Івачівського водосховища, в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Серетський” виявили браконьєра, який здійснював незаконний вилов риби ставними сітами.

Чоловік добув таким чином щуки – 11 шт., плітки – 4 шт., лина – 2 шт. та 1 карася сріблястого. На місце вчинення правопорушення було викликано слідчо-оперативну групу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.

Здійснюється розрахунок розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного добування об’єктів тваринного світу (риби), котрий буде направлено для долучення до матеріалів справи у межах кримінального провадження.

Теги: Тернопільська область, події, екологічна інспекція, рибальство, браконьєри

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