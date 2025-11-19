Борсуківська громада продовжує зміцнювати міжнародне партнерство

Борсуківська сільська територіальна громада продовжує зміцнювати міжнародне партнерство з польською ґміною Граєво. У 2025 році громади не лише підписали меморандум про співпрацю, а й провели низку офіційних зустрічей, під час яких було визначено ключові напрями подальшої взаємодії.

Встановлення партнерства стало можливим, зокрема, завдяки підтримці Тернопільської обласної ради та особистому сприянню начальника відділу міжнародного співробітництва та промоції області Руслана Кулика.

Одним із визначених напрямів стане співпраця між добровільними пожежними дружинами двох громад. Варто зазначити, що на території ґміни Граєво функціонує 11 добровільних пожежних товариств, які є важливою складовою місцевої системи безпеки.

Загалом Польща має понад 150-річну традицію діяльності добровільної пожежної охорони, яка нині є фундаментальною частиною захисту населення. Добровольчі команди виконують значну частину рятувальних робіт, беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і відіграють активну роль у житті громад. Для України, що живе в умовах повномасштабної війни, такий досвід є особливо актуальним: кожна територіальна громада має бути готовою до швидкої мобілізації ресурсів та оперативного реагування.

У Борсуківській громаді формування власної системи безпеки розпочалося ще у 2022 році, коли рішенням виконавчого комітету було створено добровільну пожежну команду та затверджено положення про її діяльність. У 2024 році громада отримала пожежний автомобіль, а нині тривають роботи з облаштування приміщення, у якому працюватимуть добровольці.

Минулого тижня, 13–14 листопада, у Варшаві відбулася міжнародна виставка ReBuild Ukraine, що об’єднала понад шість тисяч учасників із 33 країн світу. Серед них — урядові інституції, міжнародні організації, органи місцевого самоврядування, бізнес-партнери та інвестори. Делегацію Тернопільщини на заході представляли шість громад області, серед яких — і представники Борсуківської громади. Під час цього масштабного заходу сільський голова Роман Кухарський та його позаштатний радник Тарас Савчук мали можливість налагоджувати контакти, представляти громаду та шукати партнерів для реалізації проєктів у сфері безпеки й розвитку території.

Після завершення події, на запрошення керівництва ґміни Граєво, делегація Борсуківської громади разом із представниками Тернопільської обласної ради відвідала свого польського партнера. Під час зустрічі сторони обговорили подальші практичні кроки співпраці, зокрема щодо підтримки добровільної пожежної команди в Борсуках.

У найближчий час громада очікує отримати від польських колег допомогу для оснащення та зміцнення місцевої добровільної пожежної дружини — важливого елементу безпеки та стійкості на рівні громади.

Ще на виставці виставка ReBuild Ukraine були представлені Тернопільська, Чортківська, Бучацька, Хоростківська, Борсуківська та Шумська громади з Тернопільщини.