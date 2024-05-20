Борщівщина попрощалася з Героєм, який віддав життя за Україну (Фото)

Борщівський край прощався з мужнім Героєм Василем Саманчуком. Про це повідомили на сторінці Борщівської міськради.

Сьогодні жителі Борщівської громади провели в останню земну дорогу Василя САМАНЧУКА, жителя села Цигани, українського Героя, що загинув захищаючи Україну.

Василь віддав своє життя за мирне небо над Україною, самовіддано служачи у лавах Збройних Сил України та виконуючи військовий обов’язок із сумлінням. Він залишався вірним своїй військовій присязі до останньої хвилини, героїчно віддавши своє життя за нашу Батьківщину та кожного із нас. Усе задля того, щоб майбутні покоління могли жити, творити та будувати нашу державу.

Низько схиляємо голови перед пам’яттю українського воїна – Героя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника Василя.

Світла пам’ять та вічна слава Герою!