Борці з Тернопільщини – чемпіони України (фото)

10–12 листопада у спортивному комплексі Збаразької ДЮСШ відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат до 15 років.

Близько 600 учасників з 23 областей України виборювали звання найкращих.

Відтак, представники збаразького клубу «Чемпіон» стали чемпіонами України та здобули «срібло» і «бронзу» в різних вагових категоріях серед хлопців та дівчат. Зокрема, Владислав Хариш (57 кг) та Мартіна Модна (33 кг) зі Збаража отримали золоті медалі, Назар Баньковський (48 кг) – срібну, Ілля Вінтонович (48 кг) – бронзову.

5 місця вибороли – Олександр Смакула (38 кг), Іван Максимчук (38 кг), Влад Модний (52 кг), Арсен Яблонський (75 кг), Максим Тихонюк (68 кг).

Слід зазначити, що до організації спортивного свята долучилися Збаразька міська рада, відділ освіти молоді та спорту міської ради, Збаразька дитячо-юнацька спортивна школа, тренерський колектив Збаразького клубу «Чемпіон».

Як зазначив міський голова Збаража Роман Полікровський: «Завдяки старанням Анатолія Качки, Ігоря Патроника, Петра Короля, Євгенія Короля, Олега Борисевича, Володимира Флінти, Ігора Кіта, Івана Залуцького, Сергія Грицеляка та всього технічного персоналу спортивного комплексу – свято вийшло по-справжньому яскравим та незабутнім».