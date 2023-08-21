Бойову гранату вилучили у молодика з Тернопільщини

До поліцейських надійшла оперативна інформація про те, що чоловік може зберігати заборонені предмети. Отримавши дозвіл на санкціонований обшук, правоохоронці виявили у помешканні фігуранта предмет, схожий на бойову гранату «Ф-1», та запал до неї.
Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв боєприпас.
Інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.