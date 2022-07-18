На фронті підірвався на протитанковій міні автомобіль, у якому перебував колишній народний депутат України, екс-голова Бучацької РДА Тарас Пастух.

Злощасний випадок стався ще 25 червня. Усі, хто був в автівці, вижили, проте тернополянин отримав травми. Зараз він у лікарні, попереду – тривала реабілітація, пише Галас.

З 2014 року Тарас Пастух несе службу у 128-ій гірсько-піхотній бригаді Збройних сил України. З дружиною виховують четверо дітей.