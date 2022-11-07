Цими днями завдяки сприятливим погодним умовам у Тернополі продовжують виконувати локальні поточні ремонти дорожнього покриття та ремонтувати двори, міжквартальні проїзди й тротуари.

Сьогодні, 7 листопада розпочались роботи з влаштування нових бордюрних каменів на просп. Злуки, зокрема від транспортної розв’язки вулиць Мирона Тарнавського – Злуки – Євгена Коновальця у напрямку вул. 15 Квітня (зі сторони житлових будинків).

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Тут наразі триває демонтаж бордюрів та влаштування корита під бордюри. У зв’язку із виконанням робіт, рух транспорту на цій ділянці буде частково обмежений. Рух тролейбусів та автобусів, що курсують цими вулицями, буде відбуватись у звичному режимі.

Проводяться роботи з відновлення покриття у міжквартальних проїздах та на прибудинкових територіях за адресами:

пров. Цегельний 1-Д;

вул. Михайла Вербицького, 12,

просп. Злуки, 31 – вул. Мирона Тарнавського, 1.

У місті триває благоустрій зеленої зони з облаштуванням пішохідної доріжки на вул. Олександра Довженка, що поблизу будинків № 9,10,12,14,20. Тут сьогодні тривають роботи з мурування стели.

Продовжуються роботи з відновлення пішохідної зони на вул. Львівській, де підрядна організація вкладає фігурні елементи мощення.

З метою ліквідації підтоплень тривають роботи на ділянці вул. Соломії Крушельницької – парк Тараса Шевченка. На цій ділянці проводять бетонування стін та влаштування стін колектора з бетонних блоків.