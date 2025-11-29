30.11.2025 00:05

Благодійний фонд “Подоляни” передав Тернопільській обласній бібліотеці для дітей книги

29.11.2025

Галина Кіт

Післясмак від Подоляни Книгофест 2025. Так написала Тетяна Чубак у БФ Подоляни.

Сьогодні команда Благодійного фонду “Подоляни” передала Тернопільській обласній бібліотеці для дітей книги. Такий подарунок є найкращою інвестицією у майбутнє нашої України! Ми вдячні за підтримку видавництвам, які не тільки порадували тернополян своєю присутністю на Книгофест Подоляни, але й приєдналися до нашої багаторічної ініцативи «Книжкова полиця добра» ( збираємо книги щоб передати їх бібліотекам та військовим які зараз реабілітуються в лікарнях).

Купуй, читай, даруй українське!

Теги: Подоляни Книгофест 2025

