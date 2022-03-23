Благодійний фонд «Карітас» разом з будівельною компанією «ПрестижБУД» у приміщенні, яке ми надали, відкрили логістичний центр для допомоги переселенцям, біженцям та потребуючим, яких зараз досить багато у нашому місті!
Так як бракує приміщень для того, щоб сортувати допомогу, ми надали таке офіс в одному з наших будинків. Допомагаємо їм у всьому!
Закликаємо людей, які потребують речі першої необхідності зокрема одяг дорослий та дитячий звертатися в логістичний центр, який знаходиться в ЖК «Енергія» по вул. Енергетичній 5 в будні дні з 9:00 до 18:00.
З радістю допоможемо усім, хто цього потребує!
Логістичний центр буде також радий допомозі усіх бажаючих в тому числі переселенців, роботи вистачить усім. Чекаємо з нетерпінням!
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!
Слава Україні!