Благодійний фонд «Карітас» разом з будівельною компанією «ПрестижБУД» у приміщенні, яке ми надали, відкрили логістичний центр для допомоги переселенцям, біженцям та потребуючим, яких зараз досить багато у нашому місті!

Так як бракує приміщень для того, щоб сортувати допомогу, ми надали таке офіс в одному з наших будинків. Допомагаємо їм у всьому!

Закликаємо людей, які потребують речі першої необхідності зокрема одяг дорослий та дитячий звертатися в логістичний центр, який знаходиться в ЖК «Енергія» по вул. Енергетичній 5 в будні дні з 9:00 до 18:00.

З радістю допоможемо усім, хто цього потребує!

Логістичний центр буде також радий допомозі усіх бажаючих в тому числі переселенців, роботи вистачить усім. Чекаємо з нетерпінням!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!

Слава Україні!