«Подбай про ближнього!» — за таким життєвим християнським принципом живе керівник Чортківського медичного фахового коледжу Любомир Степанович Білик та весь колектив закладу.

«Уже традиційно напередодні світлого Христового Воскресіння з подвір’я навчального закладу виїжджає авто з гостинцями для ветеранів праці, які перебувають на заслуженому відпочинку. Дбайливо зібрані пакуночки з святковими пасками та грошовими преміями неабияк тішать стареньких, а надто самотніх! Тому вони і дякують сердечно, зі сльозами на очах, — розповідають у коледжі. — Також цього року по-особливому потурбувалися у закладі про студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У кращі часи в ці дні для них дбайливо складали великодні кошики. Але зараз студенти навчаються дистанційно, тому в коледжі знайшли альтернативу — кожному студентові зазначеної категорії переказали на банківську картку кошти готівкою, яка дасть змогу їм зібрати самостійно великодній кошик».