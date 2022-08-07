Об’єднані перемогою! Саме так можна охарактеризувати учасників новоствореного хору «Байрактар». Вони різні за професійним спрямуванням та характером, натомість мають спільну мету – допомогти Збройним силам України.

Наразі за допомогою співів вокалістам вдалося зібрати вже 51-ну тисячу гривень на потреби армії.

Вивчає українське

Хор «Байрактар» налічує 20-ть жителів зі всієї України – Нікополь, Маріуполь, Харків. З початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до Тернополя, аби вберегти життя своє та своїх близьких.

Навесні для переселенців було засновано розмовний клуб під назвою «Слово». У рамках проєкту для всіх бажаючих проводились уроки української мови. І все це абсолютно безкоштовно. Вивчали все, починаючи з найпростіших правил, що потім застосовували на практиці, – каже розповіла засновниця клубу Зоряна Гуцул.

На вивченні української мови переселенці вирішили не зупинятись і заснували власний хор під назвою «Байрактар». Зі слів пані Зоряни, після кількох репетицій вже виступали на сцені.

Я так запропонувала учасникам клубу поспівати і вони погодились. У нас є керівниця хору Олена Плахцінська, яка підказує і допомагає готуватись до виступів. З нею проводимо репетиції. Вперше наш спів тернополяни почули на День Конституції України. Тоді виступити на концерті нас запросило керівництво музичної школи №1 імені Василя Барвінського. І нам дуже сподобалось, – розповідає вона.

Співочі екскурсії

Крім вивчення української мови переселенців ознайомлюють і з неймовірними містами Тернопільщини. Пані Зоряна додає, так намагаються трохи відволіктись від негативних подій та показати чим насправді живе їх регіон.

Ми поїхали на екскурсію до місцевих підприємств. Нас там так файно зустріли, все показали, розповіли. А ми їм заспівали наші пісні. Також отримали запрошення на виступ у Трибухівському будинку культури (Чортківський район). Ми подумали, а чому б і ні. Це чергова гарна можливість заявити про себе та показати наш талант, – каже жінка.

Так команді співців вдалось зібрати вже 51 тисячу гривень. Кошти збирають на потреби військовослужбовців, які захищають Україну від загарбницької росії. Чи справді, що збирають на байрактар, тернополянка каже так.

Хор «Байрактар» то ми так і кажемо, що збираємо на безпілотник. Але ми розуміємо, що він коштує чималих грошей. Ми вирішили просто збирати кошти і долучатися до великих зборів перевірених волонтерів. Буває таке, що не вистачає грошей на купівлю нового авто, тепловізора, форми чи біноклів. Ось ми так поступово збиратимемо і докладатимемо. Будемо працювати на перемогу України разом, – запевнила Зоряна Гуцул.

Наступний концерт за участю хору «Байрактар» планується вже цієї неділі. Учасники локацію поки що не розголошують, адже мають кілька пропозицій.