«Виставка з благородною метою і місією…» Саме так можна сказати про захід, який сьогодні відбувся у стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Організатори мистецької імпрези у виставковій залі представили результати роботи пленеру, який нещодавно відбувся у Залізцях Тернопільського району. Багато художників, які взяли участь у пленері, є переселенцями зі східних областей України. Це внутрішньо переміщені особи з Харкова, Києва. Також були художники з Теребовлі і Галицького коледжу. Метою пленеру було продемонструвати красу Залозецького краю. «Доторкніться серцем та пізнайте таємниці старих залозецький руїн…» – девіз пленеру.

Благородна мета сьогоднішньої акції – долучитися до підтримки армії і наближення спільної перемоги. Кожна картина, яку сьогодні представили у музеї, буде продана на аукціоні, який організував Залозецький краєзнавчий музей. На сторінці музею у фейсбуці будуть виставлені фото картин, а у коментарях можна буде запропонувати свою ціну. Виручені гроші перерахують на потреби ЗСУ.

Захід розпочався їз вітального слова директора краєзнавчого музею Яреми Шатарського. Із щирими вітаннями та побажаннями звернулись:

Андрій Нога, голова Залозецької територіальної громади,

Григорій Шергей, директор Тернопільського обласного художнього музею,

Наталія Собкович, мистецтвознавиця, начальниця відділу культури, охорони культурної спадщини управління культури, охорони культурної спадщини та туризму департаменту культури та туризму обласної державної адміністрації,

Юлія Дунчак, заступниця директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості,

Михайло Андрейчин, лікар, заслужений діяч науки і техніки, голова Тернопільського осередку НТШ.

Ініціатор заходу – Василь Ільчишин, директор Залозецького краєзнавчого музею, подякував усім, хто прийшов на відкриття виставки та долучився до благодійного аукціону.

Ми всі віримо в перемогу, тому будуємо плани, розвиваємо культуру та підтримуємо різноманітні культурні акції, які відбуваються у цей непростий для нашої країни час. Наша спільна робота обов’язково принесе нам перемогу.