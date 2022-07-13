«Виставка з благородною метою і місією…» Саме так можна сказати про захід, який сьогодні відбувся у стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
Організатори мистецької імпрези у виставковій залі представили результати роботи пленеру, який нещодавно відбувся у Залізцях Тернопільського району. Багато художників, які взяли участь у пленері, є переселенцями зі східних областей України. Це внутрішньо переміщені особи з Харкова, Києва. Також були художники з Теребовлі і Галицького коледжу. Метою пленеру було продемонструвати красу Залозецького краю. «Доторкніться серцем та пізнайте таємниці старих залозецький руїн…» – девіз пленеру.
Благородна мета сьогоднішньої акції – долучитися до підтримки армії і наближення спільної перемоги. Кожна картина, яку сьогодні представили у музеї, буде продана на аукціоні, який організував Залозецький краєзнавчий музей. На сторінці музею у фейсбуці будуть виставлені фото картин, а у коментарях можна буде запропонувати свою ціну. Виручені гроші перерахують на потреби ЗСУ.
Захід розпочався їз вітального слова директора краєзнавчого музею Яреми Шатарського. Із щирими вітаннями та побажаннями звернулись:
- Андрій Нога, голова Залозецької територіальної громади,
- Григорій Шергей, директор Тернопільського обласного художнього музею,
- Наталія Собкович, мистецтвознавиця, начальниця відділу культури, охорони культурної спадщини управління культури, охорони культурної спадщини та туризму департаменту культури та туризму обласної державної адміністрації,
- Юлія Дунчак, заступниця директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості,
- Михайло Андрейчин, лікар, заслужений діяч науки і техніки, голова Тернопільського осередку НТШ.
Ініціатор заходу – Василь Ільчишин, директор Залозецького краєзнавчого музею, подякував усім, хто прийшов на відкриття виставки та долучився до благодійного аукціону.
Ми всі віримо в перемогу, тому будуємо плани, розвиваємо культуру та підтримуємо різноманітні культурні акції, які відбуваються у цей непростий для нашої країни час. Наша спільна робота обов’язково принесе нам перемогу.