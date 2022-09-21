Упродовж 6-ти турів літнього Кубка України з баскетболу 3х3 ФБУ збирали кошти на автомобіль для добровольчого формування територіальної громади – «Хартія», де служить президент БК «Харківські соколи» – Сергій Чебишев.

Гравцям та організаторам Кубка України 3х3 «Вперед до перемоги!» вдалося зібрати близько 200 000 тисяч гривень, з них – 23700 під час 3 туру у Тернополі.

Необхідне авто для хлопців вартує 300 000 грн. Задля того, аби зібрати ще 100 000 гривень, ФБУ оголосила аукціон оригінальної ігрової майки Каріма Абдул Джабарра з автографом зірки. Цей лот надав президент ФБУ Михайло Бродський.

За кілька годин аукціону ФБУ отримала внесок у необхідні 100 000 грн від БК «Тернопіль».