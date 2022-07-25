У першому півріччі цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 710,5 млн грн податку на додану вартість. Плюс до очікуваних надходжень склав 27,6 млн гривень, розповів начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

У середньому щомісяця цьогоріч бізнес нашого краю перераховував до держбюджету 118,4 млн грн ПДВ.