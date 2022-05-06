Біля острова Зміїний у Чорному морі горить російський фрегат “Адмірал Макаров”. За попередньою інформацією, причиною пожежі на кораблі могли бути українські ракети “Нептун”.

Перші повідомлення про чергову втрату Росії в Україні з’явилися напередодні увечері. Про це повідомляє одеське видання “Думська”.

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За даними видання, вибух із подальшим загорянням на російському фрегаті проекту 11356Р типу “Буревісник”, який знаходиться поблизу острова Зміїний, відбувся ввечері 5 травня. А вже наступного дня пожежу на фрегаті було підтверджено.

Також місцеві журналісти повідомляють, що наразі над місцем, де горить фрегат, кружляє російська авіація, а з Криму вийшли рятувальні судна. Близько 12 години дня з’явилася інформація, що причиною пожежі на фрегаті РФ стали українські ракети “Нептун”.

А народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що уражено сторожовий фрегат ВМС Російської Федерації “Адмірал Макаров” – один з трьох фрегатів цього типу, які є у Чорноморського флоту РФ.

“Сторожовий фрегат ВМС Росії “Адмірал Макаров” зажурився. Так-так, ви все правильно зрозуміли! Бог морів мститься кривдникам України. Фрегат “Адмірал Макаров” було закладено у лютому 2012-го на суднобудівному заводі “Янтар” у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015-го. А 2022-му, коли взяв участь у вбивстві українців – вирушив за крейсером “Москва”, куди йому й дорога!” – написав Гончаренко.

Згодом він уточнив, що фрегат “Адмірал Макаров” ввели у стрій у 2017 році, він був оснащений сучасними засобами ППО та мав на озброєнні крилаті ракети “Калібр”.

За даними нардепа, внаслідок удару ракетою “Нептун”, від якої “Адмірал Макаров” не зміг ухилитися, фрегат отримав сильні пошкодження, але поки що залишається на плаву.