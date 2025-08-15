Біля Тернополя трапилася ДТП з потерпілими

15 серпня на виїзді з обласного центру в бік села Підгороднє зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП травми отримав 57-річний тернополянин.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля марки Renault – житель селища Козова, рухаючись вулицею Сергія Короля в напрямку обласного центру, під час розвороту допустив зіткнення із транспортним засобом марки “ВАЗ 219010″за кермом якого перебував 57-річний тернополянин.

Внаслідок аварії житель обласного центру отримав травми і був доправлений до лікувального закладу, повідомляють у поліції області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.