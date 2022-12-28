Біля Тернополя спіймано ще одного любителя наркотиків

Факт зберігання заборонених речовин задокументували правоохоронці у с.Петриків, що біля Тернополя.

Працівники поліції м. Тернопіль відкрили кримінальне провадження щодо місцевого мешканця.

Повідомляють, що під час патрулювання місцевості правоохоронці помітили невідомого. Під час спілкування з поліцейськими чоловік викинув поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Походження пакету підозрюваний 1989 року народження пояснити не зміг.

Речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Триває слідство.