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Біля Тернополя спіймано ще одного любителя наркотиків

28.12.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Події

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Факт зберігання заборонених речовин задокументували правоохоронці у с.Петриків, що біля Тернополя.

Працівники поліції м. Тернопіль відкрили кримінальне провадження щодо місцевого мешканця.

Повідомляють, що під час патрулювання місцевості правоохоронці помітили невідомого. Під час спілкування з поліцейськими чоловік викинув поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. Походження пакету підозрюваний 1989 року народження пояснити не зміг.

Речовини поліцейські вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Триває слідство.

Автор: Ірина Нова

Мітки: наркотики, новини Тернопільщини, кримінал, події

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