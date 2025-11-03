03.11.2025 23:20

Біля Тернополя родина вирощувала та збувала коноплю

03.11.2025

Ірина Нова

Чоловік разом із дружиною на території власного домогосподарства у Великобірківській громаді на Тернопільщині вирощували, сушили та реалізовували на території двох громад канабіс. Допомагав збувати наркотичну сировину і син з друзями.

Рекламували продукт методом “сарафанного радіо”, а продавали з рук в руки. Перевіреним покупцям надсилали канабіс поштою, повідомляють правоохоронці.

Під час обшуків, проведених спільно з кінологами та за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, оперативники виявили та вилучили у помешканнях подружжя та їхнього сина близько трьох кілограмів канабісу, 16 кущів конопель, 177 патронів до різної зброї, гладкоствольну рушницю без жодних дозвільних документів, а також гранату РГД-5 із запалом.

Подружжю слідчі поліції уже повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів

 

