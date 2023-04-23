Біля Тернополя проводитимуть обприскуваня полів

Сьогодні, 23 квітня, жителів Великобірківської громади, що біля Тернополя, попередили про обприскування сільськогосподарських культур на орендованих полях. Відповідне повідомлення опублікували у громаді.

Для дотримання відповідальності та відкритості перед місцевими жителями та виконання положень нормативно-правових документів, що регулюють використання пестицидів у сільськогосподарській діяльності, а також запобігання небажаному контактуванню населення із обробленими масивами с/г культур і впливу засобів захисту рослин на стан бджіл компанія “Агрон” інформує мешканців громади про проведення технологічних операцій з обприскування сільськогосподарських культур на своїх полях 23-24 квітня згідно з наступним графіком:

ВАЖЛИВО: Компанія в якості засобів захисту рослин використовує лише ліцензійні препарати, дозволені на території України, у нормах та за умов, які зареєстровані і діють згідно чинного законодавства, зокрема – згідно ст. 21 ЗУ «Про захист рослин», ст. 11 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» та ст. 30, 37-40 ЗУ «Про бджільництво».

У випадку винекнення несприятливих погодних умов вказані дати можуть бути перенесені на найближчий можливий термін проведення технологічних операцій.