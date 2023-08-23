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Біля крамниці на Тернопільщині загинув школяр

23.08.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Бучацька міська громада

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Співробітникам поліції про нещасний випадок з неповнолітнім школярем повідомили медики Бучацької міської лікарні.

Хлопця привезли до медичного закладу після ураження струмом, однак врятувати його не вдалося.

Поліцейські, виїхавши на місце події, з’ясували, що нещастя сталося на вулиці Галицькій в Бучачі, біля недіючого приміщення магазину. Там було виявлено на землі електричний кабель під напругою, який і вразив струмом неповнолітнього.

Встановлено, що дане приміщення на праві спільної часткової власності належить двом місцевим жителям.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

 

Теги: нещасний випадок, ураження струмом

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