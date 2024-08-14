14.08.2024 14:33

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Біля Часового Яру загинув воїн з Тернопільщини Ігор Ухач

Захисник віддав життя за волю України.

14.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Теми, Події

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В запеклих боях за волю України в районі Часового Яру на Донеччині  загинув воїн з Тернопільщини Ігор Ухач.

Про це повідомили у Копичинецькій громаді.

“Із сумом повідомляємо про загибель військовослужбовця Ухача Ігоря Петровича 02.11.1982 року народження родом із села Оришківці”, — ідеться у повідомленні.

Ігор Ухач загинув у бою під Часовим Яром Бахмутського району Донецької області. 6 серпня із ним був втрачений зв’язок. 3 серпня родину сповістили про його загибель.

Зустріч тіла, панахида та похорон відбудуться у селі Яструбове Купчинецької громади, де проживав Ігор.

Теги: війна з рф, загибель вохна, Часів Яр

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