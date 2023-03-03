Біля Бахмута загинув боєць, котрий переїхав на Тернопільщину з Донецької області

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.
“У нашу громаду Олександр прибув у серпні минулого року, як внутрішньо переміщена особа. Разом з дружиною Олександрою поселився й проживав у с. Коханівка.
Надзвичайно щира й позитивна сім’я, яка стала близькою для усіх, хто їх знав у громаді.
Олександр народився у м. Костянтинівка Донецької області, загинув теж у Донецькій області, під Бахмутом, захищаючи свою малу батьківщину і цілу Україну.
Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та усім, хто знав Олександра.
Вічна пам’ять та слава Герою!”.
Про зустріч тіла нашого Захисника та чин поховання буде повідомлено додатково.