03.03.2023 19:56

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Біля Бахмута загинув боєць, котрий переїхав на Тернопільщину з Донецької області

03.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Події

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Знову трагічна звістка надійшла на Тернопільщину. На сході України загинув мешканець Вишнівецької громади Тонкошкур Олександр Олександрович, 1988 року народження.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

“У нашу громаду Олександр прибув у серпні минулого року, як внутрішньо переміщена особа. Разом з дружиною Олександрою поселився й проживав у с. Коханівка.

Надзвичайно щира й позитивна сім’я, яка стала близькою для усіх, хто їх знав у громаді.

Олександр народився у м. Костянтинівка Донецької області, загинув теж у Донецькій області, під Бахмутом, захищаючи свою малу батьківщину і цілу Україну.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та усім, хто знав Олександра.

Вічна пам’ять та слава Герою!”.

 

Про зустріч тіла нашого Захисника та чин поховання буде повідомлено додатково.

Теги: Тернопільська область, війна з рф, події, загиблі герої

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