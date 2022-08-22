Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоїли 41 жителю. Таке звання тернополяни отримали за вагомий особистий вклад у становлення української державності та особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Відповідне рішення прийняли на позачерговій сімнадцятій сесії міської ради 22 серпня.

Серед нагороджених Михайло Діанов – військовослужбовець військової служби за контрактом, учасник героїчної оборони Маріуполя, захисник «Азовсталі» та

Катерина Поліщук – парамедик медичного батальйону «Госпітальєри», учасниця героїчної оборони Маріуполя, захисниця «Азовсталі». Ще 39 захисників отримали це звання посмертно.

Також за активу громадянську позицію, волонтерську діяльність по наданню допомоги Збройним Силам України нагородити Відзнакою Тернопільської міської ради нагородили п’ятьох тернополян: Тараса Германа, Сергія Делімарського, Василя Конька, Івана Соколовського, Христину Феціцу.

Ці нагороди міський голова Сергій Надал вручить тернополянам під час урочистостей з нагоди Дня міста.