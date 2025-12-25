Біатлоністи з Копичинців лідери збірної України на юніорського кубка IBU

20 грудня в італійському Мартел-валь-Мартелло відбулася спринтерська гонка у юніорок в рамках Юніорського кубка IBU. Просто відмінний старт вийшов в українських біатлоністок! Усі семеро дівчат отримали залікові бали за цю гонку.

Найкращий результат продемонструвала біатлоністка з Тернопільщини Тетяна Тарасюк, здобувши п’яте місце з відставанням усього в хвилину від переможниці.

Цього ж дня в Мартел-валь-Мартелло у юніорському спринті найкращим серед українців був брат Тетяни Тарасюк – Тарас, який посів 10-е місце.

Чергове срібло Тетяни Тарасюк у складі збірної України

21 грудня в естафеті юніорок на етапі Юніорського Кубка IBU в Мартел-валь-Мартелло українські спортсмени здобули срібні нагороди. Першою на трасу вирушила Тетяна Тарасюк, яка в двох юніорських спринтах цього сезону показала другий та п’ятий результати. Вже після першої стрільби Україна захопила одноосібне лідерство, а після й другої ідеальної стрільби перевага нашої команди збільшилась. Тож на першу передачу естафети Тетяна Тарасюк прийшла у гордій самотності, випереджаючи найближчих суперниць зі Швейцарії на 42 секунди. На другому етапі красивий нуль в графі запасних патронів у нашої команди зник – Вікторія Хвостенко, на жаль, і в лежці, і у стійці змушена була виконати по два додаткових постріли. Більше того, Україна навіть втратила лідерство словенка Манка Цасерман випередила Вікторію на півхвилини. На третьому етапі від України бігла Ксенія

Приходько, яка знову повернула лідерство українській команді, на передачу естафети українка прийшла на 27 секунд раніше за найближчу переслідувачку. Долю ґатунку медалі для нашої команди мала вирішувати Валерія Шейгас, однак їй забракло влучності і долю золота було вирішено на користь Німеччини. Тож збірна Україна здобула друге місце й срібні нагороди.

Цього ж дня юніорську естафету для збірної України розпочинав Тарас Тарасюк. На вогневих рубежах біатлоніст з Тернопільщини відстрілявся без додаткових патронів і на передачі естафети став третім.

На другому етапі Іван Стеблина через штрафні кола не зміг втриматися в групі лідерів, й опустився одразу на восьме місце.

Олександр Біланенко зміг повернути збірну України до топ-5 з відставанням у понад 30 секунд від Італії, яка йшла третьою. На останньому етапі збірну України представляв Дмитро Крюков, який підсумку опустився 6-е місце.

Сезон юніорського Кубка IBU продовжиться 12-17 січня, коли третій етап серії прийматиме латвійська Мадона. 2025 рік чоловіча команда закінчує на сьомій позиції в заліку Кубка націй, жіноча – на другій.