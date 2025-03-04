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Безпілотники Werewolf від Тернополя для фронту: Сергій Надал про масштабну закупівлю

04.03.2025

Руслан Іннак

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми

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Тернопільська міська рада розпочала процедуру закупівлі тридцяти безпілотних літальних апаратів Werewolf. Загальна вартість техніки становить 3 мільйони 291 тисячу гривень.

Закупівля відбувається через систему Prozorro з дотриманням усіх необхідних процедур. Безпілотні літальні апарати надійдуть до військових підрозділів після завершення тендерної процедури.

“Безпілотні літальні апарати – важлива складова технічного оснащення. Кожна одиниця такої техніки має стратегічне значення для посилення обороноздатності держави,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Нові безпілотники відповідають сучасним технічним характеристикам. Закупівля проводиться на конкурсній основі з дотриманням принципів прозорості. За даними системи Prozorro, 61% подібних контрактів в Україні укладаються на конкурсній основі.

Детальну інформацію про придбання безпілотних літальних апаратів розміщено на офіційному сайті міської ради в розділі Е-сервіси. Документація містить повний перелік технічних характеристик та умови закупівлі обладнання.

Новина від пресслужби. 

Теги: Werewolf, Сергій Надал, ЗСУ, фронт, міська рада, безпілотники

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