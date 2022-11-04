Цими днями погода дивуватиме Тернополян. За прогнозами синоптиків у ці вихідні стовпчики термометрів сягатимуть 11° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вранці в західних та місцями в північних областях туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 6-11° тепла, на півдні та заході країни 12-16°.

Як прогнозує Наталія Діденко, 4 листопада волога погода з періодичними дощами переважатиме на сході, півночі та місцями в центральних областях. На заході, в південній частині України, на Вінниччині опадів не очікується.

Температура повітря в п’ятницю за статусом залишиться без змін – найтепліше очікується у південній частині та на заході – 10-14°.

Субота та неділя, за прогнозом синоптикині, жодних серйозних дощів не принесе, вночі практично без “мінусів”, денна температура повітря в Україні суттєво не зміниться (хіба що в неділю ще трохи похолоднішає).