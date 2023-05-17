Без гарячої води тимчасово залишиться частина тернополян

Сьогодні, 17 травня, без гарячої води тимчасово залишиться жителі декількох вулиць Тернополя.

Через планову заміну теплової мережі подачу гарячої води з 16:50 год 16 травня до 16:00 год 17 травня припинять за адресами:

📍просп. Злуки, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,

📍вул. Тарнавського, 1, 2, 3, 4, 5,

📍вул. Гузара, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Через порив на мережі з 17:00 год 16 травня до 16:00 год 19 травня призупинене гаряче водопостачання за адресами:

📍вул. Купчинського, 1,

📍бульв. Петлюри, 2, 4

Про це повідомляє “Тернопільміськтеплокомуненерго” у сіті-боті “Назар”