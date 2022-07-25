У Тернополі ремонтуватимуть котельню на бульварі Просвіти, 9. Через її призупинення не буде гарячої води на 13 вулицях масиву “Дружба”, пише “Файне місто”.

Як зазначають у КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”, ремонт триватиме з 25 липня по 22 серпня – 29 днів. Без гарячої води будуть жителі таких адрес:

Миру 1,4а

Каpпенка 1

Яремчука 25,27,37(гурт),39,41

Виговського 13

Петpиківська 18,25а

Чумацька 37,37а

Будного 26,30,34

Винниченка 6(гурт),10б(гурт)

Кpивоноса 2а(гурт),6(гурт)

Макаpенка 2,5,6,7

Пpосвіти 6,8,12,13,15,19,21,23

Гpомницького 1(гурт),7

Лучаківського 3,5,7,11,13

Балансоутримувачам, управителям та головам ОСББ житлових будинків необхідно встановити металеві заглушки перед запірною арматурою на вводі у внутрішньобудинкову систему опалення з тим, щоб унеможливити дію високого тиску на трубопроводи і прилади опалення в житлових будинках та запобігти їх пориву, – зазначають у підприємстві.

За нанесені матеріальні збитки через пориви трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення під час гідравлічних випробувань підприємство відповідальності не несе.