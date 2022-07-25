У Тернополі ремонтуватимуть котельню на бульварі Просвіти, 9. Через її призупинення не буде гарячої води на 13 вулицях масиву “Дружба”, пише “Файне місто”.
Як зазначають у КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”, ремонт триватиме з 25 липня по 22 серпня – 29 днів. Без гарячої води будуть жителі таких адрес:
- Миру 1,4а
- Каpпенка 1
- Яремчука 25,27,37(гурт),39,41
- Виговського 13
- Петpиківська 18,25а
- Чумацька 37,37а
- Будного 26,30,34
- Винниченка 6(гурт),10б(гурт)
- Кpивоноса 2а(гурт),6(гурт)
- Макаpенка 2,5,6,7
- Пpосвіти 6,8,12,13,15,19,21,23
- Гpомницького 1(гурт),7
- Лучаківського 3,5,7,11,13
Балансоутримувачам, управителям та головам ОСББ житлових будинків необхідно встановити металеві заглушки перед запірною арматурою на вводі у внутрішньобудинкову систему опалення з тим, щоб унеможливити дію високого тиску на трубопроводи і прилади опалення в житлових будинках та запобігти їх пориву, – зазначають у підприємстві.
За нанесені матеріальні збитки через пориви трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення під час гідравлічних випробувань підприємство відповідальності не несе.