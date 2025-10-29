29.10.2025 21:47

«Беверлі Хіллз Deluxe» у Тернополі: 15 енергонезалежних котеджів готові до здачі

29.10.2025

Галина Кіт

139

Теми, Тернопільщина, Новини, Суспільство

Перше енергонезалежне котеджне містечко «Беверлі Хіллз Deluxe» від забудовника Креатор-Буд на вулиці Микулинецькій у Тернополі наближається до завершення. Станом на жовтень 2025 року знімальна група відвідала об’єкт і підготувала відео-звіт про хід будівництва.

Основні досягнення:

  • 15 двоповерхових котеджів повністю збудовані;
  • до кожного підведено зовнішні мережі та комунікації;
  • 6 котеджів готові до введення в експлуатацію;
  • ведуться роботи з благоустрою навколо 9 котеджів: вкладання бруківки, оздоблення фасадів;
  • територія загороджена, проводиться озеленення з висадкою екзотичних дерев (клен globosum, ремонтантна гліцинія, магнолія джені, верба хакуро), кущів і лавандових клумб;
  • кожен котедж має затишний back yard з газоном, можливістю встановлення мангалу чи міні-басейну;
  • встановлено вуличне освітлення на сонячних батареях;
  • покрівельні роботи завершено на 100%, на дахах — сонячні панелі для повної енергонезалежності.

Усі деталі щодо придбання котеджів дізнавайтесь у менеджерів офісу продажу, Микулинецька, 116. Тел.: +380 (68) 002-11-11

«Це не просто житло — це стиль життя з акцентом на екологію, комфорт і автономність», — зазначають у Креатор-Буд.

Містечко позиціонується як преміум-клас із сучасними інженерними рішеннями та ландшафтним дизайном. Очікується, що перші мешканці заселяться вже найближчим часом.

Теги: Будівельна компанія “Креатор-Буд”

