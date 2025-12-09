Бережанський замок розширює співпрацю з ТНПУ

Бережанський замок став майданчиком для обговорення нових спільних проєктів між Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани та Тернопільським національним педагогічним університетом. Про це повідомили у Заповіднику 4 грудня 2025 року.

До замку завітали ректор ТНПУ, професор Богдан Буяк, та проректор з навчально-методичної роботи, професор Ігор Гевко. Гостей приймала директорка Заповідника Ірина Мигович.

За інформацією установи, відвідувачі «поринули в атмосферу замкових історій, оглянули наші мистецькі та імерсивні локації, а також відвідали виставкові простори з роботами заслуженого художника України Олега Шупляка — «Український космос» і «Двовзори»».

У публікації Заповідника зазначено, що співпраця між #ТНПУ ім. В. Гнатюка та Заповідником «розпочалася навесні 2023 року». За цей час:

«реалізовано грантовий проєкт «Pfister art: бережанська спадщина»»;

«студенти університету відкривали для себе історію та атмосферу замку»;

«науковці долучалися до конференцій»;

«у наших стінах звучали персональні виставки викладачів факультету мистецтв».

Під час зустрічі з директоркою Заповідника Іриною Мигович сторони «окреслили нові горизонти співпраці — амбітні, перспективні, натхненні». У повідомленні також сказано:

«Коли наука, мистецтво й історія об’єднуються — народжуються проєкти, здатні змінювати культурний простір. І ми рухаємося саме в цьому напрямку».

У Заповіднику підкреслили роль локації у формуванні ідей: