Бережанський замок розширює співпрацю з ТНПУ

09.12.2025

Галина Кіт

126

Бережанський замок став майданчиком для обговорення нових спільних проєктів між Державним історико-архітектурним заповідником у м. Бережани та Тернопільським національним педагогічним університетом. Про це повідомили у Заповіднику 4 грудня 2025 року.

До замку завітали ректор ТНПУ, професор Богдан Буяк, та проректор з навчально-методичної роботи, професор Ігор Гевко. Гостей приймала директорка Заповідника Ірина Мигович.

За інформацією установи, відвідувачі «поринули в атмосферу замкових історій, оглянули наші мистецькі та імерсивні локації, а також відвідали виставкові простори з роботами заслуженого художника України Олега Шупляка — «Український космос» і «Двовзори»».

У публікації Заповідника зазначено, що співпраця між #ТНПУ ім. В. Гнатюка та Заповідником «розпочалася навесні 2023 року». За цей час:

  • «реалізовано грантовий проєкт «Pfister art: бережанська спадщина»»;
  • «студенти університету відкривали для себе історію та атмосферу замку»;
  • «науковці долучалися до конференцій»;
  • «у наших стінах звучали персональні виставки викладачів факультету мистецтв».

Під час зустрічі з директоркою Заповідника Іриною Мигович сторони «окреслили нові горизонти співпраці — амбітні, перспективні, натхненні». У повідомленні також сказано:

«Коли наука, мистецтво й історія об’єднуються — народжуються проєкти, здатні змінювати культурний простір. І ми рухаємося саме в цьому напрямку».

У Заповіднику підкреслили роль локації у формуванні ідей:

«Бережанський замок знову став місцем сили, де минуле надихає на нові ідеї, а мистецтво й наука знаходять спільний простір для творення майбутнього».

