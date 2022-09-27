40 тисяч гривень неустойки за прострочення аліментів доведеться сплатити недобросовісному батькові на утримання дітей.

Саме таку суму вдалося відсудити клієнтці Чортківського місцевого центру з надання БВПД завдяки безоплатній правовій допомозі. Так, до Бучацького бюро правової допомоги звернулася пані Марія з питанням стягнення неустойки за прострочення сплати аліменти її колишнім чоловіком на утримання дітеПісля розлучення діти залишилися проживати з матір’ю.

Відповідно до сімейного законодавства, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Розірвання шлюбу між батьками не є причиною ухилення від виконання батьківських обов’язків. Той з батьків, хто проживає окремо, має брати участь в утриманні дітей.Колишній чоловік пані Марії сплачував аліменти на утримання дітей щомісяця у твердій грошовій сумі, згідно з рішенням районного суду. Проте згодом протягом року допустив заборгованість.

Жінка вирішила звернутися до суду – з позовом про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів з батька дітей, оскільки коштів на їх утримання та навчання не вистачало. Згідно з частиною 1 статті 196 Сімейного кодексу України, отримувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені), коли платник аліментів з власної вини допустив виникнення заборгованості. У цій ситуації сума неустойки сягнула майже 40 тис. грн.

Чортківський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначив адвоката у справі Юрія Захарчука, який, ознайомившись з матеріалами справи та узгодивши правову позицію з клієнткою, підготував позовну заяву до суду.

Розмір пені розраховується наступним чином: заборгованість за місяць помножена на кількість днів заборгованості і помножена на 1%. Такий розрахунок здійснюється за кожним простроченим місячним платежем на кожну дитину щомісячно.

Отримувач аліментів має право на стягнення неустойки до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Районний суд прийняв рішення на користь позивачки та ухвалив стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів з батька на утримання дітей.