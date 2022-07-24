Школярі у Тернополі повинні пройти медичне обстеження.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. За його словами, це необхідно зробити до початку нового навчального року.

“Хочу нагадати батькам, чиї діти будуть йти до школи з 1 вересня, до початку навчального року потрібно пройти обстеження в педіатра, зробити необхідні щеплення, якщо вони передбачені, отримати необхідну довідку про стан здоров’я, будь ласка, не затягуйте з цим”, – зазначив Сергій Надал.

Школи у Тернополі готують до нового навчального року. З бюджету громади виділили 24 млн. грн. для ремонтних робіт під час облаштування сховищ.

“Продовжується підготовка навчальних закладів до нового навчального року. Нагадаю, що в місті виділено понад 24 млн. грн. для проведення ремонтних робіт. Сьогодні вже оглянуто школи №17, №15, №14. Чотирнадцята школа практично повністю готова. Інші школи вже завершують ремонтні роботи у сховищах. Хочу нагадати, що навчання у школах не буде в примусовому режимі офлайн”.

Додамо, батьки матимуть право вибору щодо форми навчання дітей. Школи працюватимуть в очному режимі, втім, буде можливість за бажанням навчатися дистанційно.