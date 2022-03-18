«Бандеромобілі» вже відправились допомагати нашим воїнам на Схід. Такі авто на передову передають з 2014 року. Волонтерам вдалося згортувати однодумців не лише в Україні, а й за кордоном. Завдяки їх зусиллям вдалося закупити 40 таких автомобілів.