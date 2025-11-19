Балістика і крилаті ракети: РФ запустила по Україні більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу

У багатьох регіонах зараз триває ліквідація наслідків російської атаки. Відомо про більш ніж 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу – балістична, крилаті, – які випустила за цю ніч Росія по Україні.

“У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків, і під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих і, на жаль, дев’ять людей загинуло. Мої співчуття рідним”, – зазначає президент Володимир Зеленський.

Масований удар ще з вечора був Харкову. Десятки людей у місті поранено, серед них є діти. Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Атакували росіяни енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці.