На деякі заправки Тернополя завозять дизпаливо та бензин. Водночас чимало АЗС тимчасово зачинаються. Яка ситуація з пальним в місті – дізнавалися журналісти видання “Файне місто”.

Зокрема на “ОККО” в наявності є дизпаливо – 42,63 гривень за літр та бензин А-95 – 38 гривень за літр. Це на 7 гривень дорожче за рекомендовану граничну ціну, яку встановив Кабмін.

На БРСМ є автогаз – 33,49 гривень за літр, дизель – по 42 гривні за літр і бензин – в середньому по 37 гривень за літр.

До слова, сьогодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що до України продовжують завозити бензин і дизельне пальне. Країна має стратегію щодо вирішення проблеми. Він також зазначив, що на ринку пального залишиться держрегулювання.

За словами чиновника, пальне може здорожчати на декілька гривень, але дефіцит буде перекриватися.

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