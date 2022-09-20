АЗС України опублікували свіжі ціни на бензин, дизельне паливо та автомобільний газ на початку нового тижня.

Як передає “Хвиля” , про це свідчать дані сайту auto.ria.

Так, станом на понеділок, 19 вересня, середня вартість бензину А-95 встановлена ​​на рівні 50,51 грн/л. А-95 продається трохи дешевше – 49,40 грн/л. За А-92 доведеться віддати 47,78 грн/л.