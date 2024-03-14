Автотроща на Тернопільщині: водій загинув на місці

ДТП з потерпілими на Тернопільщині трапилася 13 березня. Близько 20:30 на лінію “102” надійшло повідомлення від диспетчера пожежно-рятувальної частини Козови про те, що неподалік села Городище зіткнулися трактор та легковий автомобіль. Є травмовані.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група й бригада екстреної медичної допомоги. У ході перевірки з’ясувалося, що аварія трапилася на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із задньою частиною трактора-навантажувача марки “Merlo 34.7 TOP”.

У результаті удару водій легкового транспортного засобу від отриманих травм помер на місці події.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.