Автотроща біля Тернополя: загинув водій та 7 людей поранені

Cьогоднi, близько 12-ї години, біля Тeрнoпoля трaпилася смертельна ДТП з травмованими. Аварія cтaлacя нeподaлiк гуртiвнi “Будiвeльний двiр” (Пiдволочиcькe шоce), на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине неподалік 154 км автодороги.

За даними ДСНС Тернопільщини, у ДТП в Смиківцях зіткнулися автомобілі «Renault» і «BMW. В результаті загинув водій автомобіля «Renault », а також травмовані 7 осіб, з них 3 дитини.

Рятувальник витягнули трьох осіб з автомобіля «BMW» та передали медикам. Обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги ускладнений. На місці події працюють всі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.