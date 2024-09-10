Автотроща біля Тернополя: постраждав водій

ДТП з потерпілими трапилася 9 вересня в селі Смиківці Тернопільського району.

Дорожньо-транспортна подія з потерпілим сталася у селі Смиківці Тернопільського району. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Passat допустив виїзд на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншим транспортним засобом.

Внаслідок зіткнення одну з автівок відкинуло і вона зачепила третій автомобіль. Потерпілим виявився житель селища Козлів, 2004 року народження, котрий перебував за кермом Volkswagen Passat.

За фактом ДТП проводиться перевірка. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.