Авторка і виконавиця ZOZULYA з Тернополя випустила новий хіт “Холодно”

Відома тернопільська співачка, авторка неймовірних хітів ZOZULYA випустила новий трек “Холодно”.

«Холодно» – пісня про почуття закоханої жінки. Чоловік теж кохає, проте зараз вони не разом. У великому місті їй самотньо та холодно без нього. Йому без неї так само. Відстань змінить коротке смс-повідомлення. Та чи стануть вони ближче? Кліп знімався у Тернополі. Британська співачка Адель зняла кліп на пісню Somewhere like you у Парижі біля Сени, а я показала наше озеро, – каже ZOZULYA.

“Холодно”

Прохолода. Вечір. І ніч на плечі.

Нас з тобою двоє і банальні речі.

Нам здавалися такі важливі,

Може, ми чутливі?

Може, ми щасливі?

Розгорни долоні – там побачиш мрію.

Ти єдиний в світі дарував надію!

В смс питання «чи я ще коханий?»

А ти мій ТОЙ САМИЙ!

Холодно! Мені без тебе в цьому місті холодно!

І, ніби, серце не на місці…

Як в кіно на кухні пʼю сухе вино.

Всеодно! Мені без тебе , знаєш, буде всеодно!

І байдуже , що скажуть люди!

Як в кіно – на кухні пʼю сухе вино.

Випила до дна свої розчарування.

Мов на пелюстках «кохання-не кохання».

А з тобою очі щастям засвітились

і серця відкрились, в унісон забились.

Будем разом, знаю всі твої бажання!

Будем разом, знаю я твоя остання!

Ніжний голос скаже «ти моя кохана, ти моя та сама…»

Холодно! Мені без тебе в цьому місті холодно!

І, ніби, серце не на місці…

Як в кіно на кухні пʼю сухе вино.

Всеодно! Мені без тебе , знаєш, буде всеодно!

І байдуже , що скажуть люди!

Як в кіно – на кухні пʼю сухе вино.

Аранжування/Music: @tiptop_myownmusic Режисер: @vitalii_duda_rendezfilm and ZOZULYA Відео: @vitalii_duda_rendezfilm Монтаж: @vitalii_duda_rendezfilm and ZOZULYA Focus puller: Віктор Гесюк.