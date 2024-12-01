Авторка і виконавиця ZOZULYA з Тернополя випустила новий хіт “Холодно”

Відома тернопільська співачка, авторка неймовірних хітів ZOZULYA випустила новий трек “Холодно”.
«Холодно» – пісня про почуття закоханої жінки. Чоловік теж кохає, проте зараз вони не разом. У великому місті їй самотньо та холодно без нього. Йому без неї так само. Відстань змінить коротке смс-повідомлення. Та чи стануть вони ближче?
Кліп знімався у Тернополі. Британська співачка Адель зняла кліп на пісню Somewhere like you у Парижі біля Сени, а я показала наше озеро, – каже ZOZULYA.
“Холодно”
Прохолода. Вечір. І ніч на плечі.
Нас з тобою двоє і банальні речі.
Нам здавалися такі важливі,
Може, ми чутливі?
Може, ми щасливі?
Розгорни долоні – там побачиш мрію.
Ти єдиний в світі дарував надію!
В смс питання «чи я ще коханий?»
А ти мій ТОЙ САМИЙ!
Холодно! Мені без тебе в цьому місті холодно!
І, ніби, серце не на місці…
Як в кіно на кухні пʼю сухе вино.
Всеодно! Мені без тебе , знаєш, буде всеодно!
І байдуже , що скажуть люди!
Як в кіно – на кухні пʼю сухе вино.
Випила до дна свої розчарування.
Мов на пелюстках «кохання-не кохання».
А з тобою очі щастям засвітились
і серця відкрились, в унісон забились.
Будем разом, знаю всі твої бажання!
Будем разом, знаю я твоя остання!
Ніжний голос скаже «ти моя кохана, ти моя та сама…»
Холодно! Мені без тебе в цьому місті холодно!
І, ніби, серце не на місці…
Як в кіно на кухні пʼю сухе вино.
Всеодно! Мені без тебе , знаєш, буде всеодно!
І байдуже , що скажуть люди!
Як в кіно – на кухні пʼю сухе вино.
Аранжування/Music: @tiptop_myownmusic Режисер: @vitalii_duda_rendezfilm and ZOZULYA Відео: @vitalii_duda_rendezfilm Монтаж: @vitalii_duda_rendezfilm and ZOZULYA Focus puller: Віктор Гесюк.