Авторка і виконавиця ZOZULYA з Тернополя випустила новий хіт “Холодно”

Відома тернопільська співачка, авторка неймовірних хітів ZOZULYA випустила новий трек “Холодно”.

«Холодно» – пісня про почуття закоханої жінки. Чоловік теж кохає, проте зараз вони не разом. У великому місті їй самотньо та холодно без нього. Йому без неї так само. Відстань змінить коротке смс-повідомлення. Та чи стануть вони ближче?

Кліп знімався у Тернополі. Британська співачка Адель зняла кліп на пісню Somewhere like you у Парижі біля Сени, а я показала наше озеро, – каже ZOZULYA.