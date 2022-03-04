На Тернопільщині Штаб віськової адміністрації прийняв рішення про конфіскацію транспортних засобів водіїв яких впіймали напідпитку, або під дією наркотичних засобів.

“Є рішення прийняте штабом вчора. Два “диверсанти” які боролися з парканами та стовпами, атомобілі на штрафмайданчик, і до двох годин буде прийняте рішення про конфіскацію автомобілів на користь тероборони. Всі хто порапить в руки патрулів по 130 статті, автомобіль спочатку заберуть на штрафмайданчик, і далі чекає конфіскація” – заявив Олександр Богомол.