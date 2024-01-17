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Автомобіль розірвало навпіл: у жахливій ДТП на Львівщині загинула молода тернополянка

17.01.2024

Ірина Нова

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Новини, Тернопіль, Детально, Тернопільщина

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В автокатастрофі загинула жителька Тернополя. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 січня, близько 14.30, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» між селами Червоне та Велика Вільшаниця Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «BMW 535», яким керувала 25-річна мешканка Тернополя, та вантажівки «Renault Magnum» під керуванням 64-річного жителя Тернопільської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика загинула на місці події. Водій вантажівки та пасажирка «BMW 535», 24-річна мешканка Тернополя, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Теги: Тернопіль, автокатастрофа, ДТП, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська

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