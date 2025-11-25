Авто врізалось у дерево Тернопільщині: водійка Skoda та троє пасажирів отримали травми

Водійка та троє пасажирів потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Аварія трапилася 24 листопада близько 17:25 в селі Білоголови Залозецької територіальної громади, повідомили у поліції області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що 27-річна водійка автомобіля Skoda Octavia не впоралась з керуванням та допустила зіткнення із деревом.

У результаті удару її та трьох пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп’яніння. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.