Авто від афериста за 420 000 гривень: ані машини, ані грошей

Зловмисник за цю суму обіцяв тернополянину пригнати з-за кордону та розмитнити автомобіль. Однак свою обіцянку не виконав і гроші замовнику не повернув.

До співробітників Тернопільського районного управління звернувся 25-річний житель обласного центру. На одному із сайтів чоловік натрапив на вигідну пропозицію продажу автомашини й зателефонував продавцю. Той запевнив, мовляв, давно працює з іноземними фірмами й без будь-яких проблем привезе бажане авто з-за кордону. Додатковою гарантією була передоплата, і потерпілий перерахував 120 000 гривень.

Надалі зловмисник повідомив про те, що виникли проблеми з перевезенням, тому необхідно оплатити повну суму за транспортний засіб. Чоловік погодився й скинув ще 300 000 тисяч гривень.

Упродовж тривалого часу шахрай обіцяв, що невдовзі машина буде доставлена, але згодом перестав виходити на зв’язок. Лише тоді тернополянин зрозумів, що потрапив у шахрайську пастку.

За фактом шахрайства слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходи, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.

Поліцейські закликають перевіряти пропозиції з низькою ціною і за жодних обставин не перераховувати гроші наперед незнайомцям. Оплачуйте товар лише після його отримання. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням у соціальних мережах.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.