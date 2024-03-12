12.03.2024 14:50

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Атака Тернопільщини: на Кременеччині 17 домогосподарствам радять не користуватися водою з криниць

12.03.2024

Зоряна Деркач

106

Головне, Суспільство, Війна з рф, Події, Тернопільщина, Офіційно, Кримінал, Оперативно, Новини

Поширити:
Близько 12 години дня рятувальникам Тернопільщини вдалося ліквідувати пожежу на об’єкті інфраструктури в Кременецькому районі. На місці працюють працівники правоохоронних органів.
Розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
На даний час встановлюються розміри завданих збитків та масштаби пошкоджень.
За попередньою інформацією майно фізичних осіб у пожежі не постраждало.
За висновками обласного центру контролю та профілактики хвороб, при дослідженні взірців атмосферного повітря, відібраних поблизу пошкодженого об’єкта інфраструктури, перевищень гранично допустимих норм вмісту шкідливих речовин не виявлено.
Фахівці Держпродспоживслужби та держекоінспекції здійснили забір води в місцевих криницях та відкритих водоймах.
17 домогосподарств повідомлені про рекомендації щодо обмеження користування водою з криниць для пиття та приготування їжі. Організовується довезення бутильованої води для цих мешканців, повідомили у Тернопільській ОВА.

Теги: Тернопільщина, наслідки, обстріл, шахеди

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах