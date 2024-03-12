Атака Тернопільщини: на Кременеччині 17 домогосподарствам радять не користуватися водою з криниць

На даний час встановлюються розміри завданих збитків та масштаби пошкоджень.
За попередньою інформацією майно фізичних осіб у пожежі не постраждало.За висновками обласного центру контролю та профілактики хвороб, при дослідженні взірців атмосферного повітря, відібраних поблизу пошкодженого об’єкта інфраструктури, перевищень гранично допустимих норм вмісту шкідливих речовин не виявлено.Фахівці Держпродспоживслужби та держекоінспекції здійснили забір води в місцевих криницях та відкритих водоймах.
17 домогосподарств повідомлені про рекомендації щодо обмеження користування водою з криниць для пиття та приготування їжі. Організовується довезення бутильованої води для цих мешканців, повідомили у Тернопільській ОВА.