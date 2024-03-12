Атака Тернопільщини: на Кременеччині 17 домогосподарствам радять не користуватися водою з криниць

Близько 12 години дня рятувальникам Тернопільщини вдалося ліквідувати пожежу на об’єкті інфраструктури в Кременецькому районі. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

Розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

На даний час встановлюються розміри завданих збитків та масштаби пошкоджень.

За попередньою інформацією майно фізичних осіб у пожежі не постраждало.

За висновками обласного центру контролю та профілактики хвороб, при дослідженні взірців атмосферного повітря, відібраних поблизу пошкодженого об’єкта інфраструктури, перевищень гранично допустимих норм вмісту шкідливих речовин не виявлено.