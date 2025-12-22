АТ «Тернопільобленерго» привітало українських енергетиків із професійним святом

АТ «Тернопільобленерго» щиро привітало українських енергетиків із професійним святом — Днем енергетика, подякувавши їм за незламну працю, професіоналізм та відданість справі навіть у найскладніших умовах війни.

«Сьогодні енергетики України стоять єдиним енергетичним фронтом. Саме завдяки їхньому професіоналізму, стійкості та любові до своєї справи країна залишається зі світлом і теплом», — наголосили в компанії.

Попри постійні ракетні обстріли та руйнування, енергетики продовжують відновлювати мережі, забезпечують стабільність енергосистеми та повертають світло у домівки українців.

У своєму зверненні компанія підкреслила, що енергетика — це не просто професія, а покликання і велика відповідальність.

«Щира вдячність кожному енергетику за витримку, професіоналізм і самовіддану працю, за вірність своїй справі та служіння Україні», — йдеться у привітанні.

Колектив АТ «Тернопільобленерго» побажав усім працівникам галузі міцного здоров’я, безпечної роботи, родинного тепла та віри у світле майбутнє.