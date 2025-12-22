22.12.2025 11:11

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

АТ «Тернопільобленерго» привітало українських енергетиків із професійним святом

22.12.2025

Галина Кіт

35

Події, Тернопільщина, Новини, Головне, Теми

Поширити:

АТ «Тернопільобленерго» щиро привітало українських енергетиків із професійним святом — Днем енергетика, подякувавши їм за незламну працю, професіоналізм та відданість справі навіть у найскладніших умовах війни.

«Сьогодні енергетики України стоять єдиним енергетичним фронтом. Саме завдяки їхньому професіоналізму, стійкості та любові до своєї справи країна залишається зі світлом і теплом», — наголосили в компанії.

Попри постійні ракетні обстріли та руйнування, енергетики продовжують відновлювати мережі, забезпечують стабільність енергосистеми та повертають світло у домівки українців.

У своєму зверненні компанія підкреслила, що енергетика — це не просто професія, а покликання і велика відповідальність.

«Щира вдячність кожному енергетику за витримку, професіоналізм і самовіддану працю, за вірність своїй справі та служіння Україні», — йдеться у привітанні.

Колектив АТ «Тернопільобленерго» побажав усім працівникам галузі міцного здоров’я, безпечної роботи, родинного тепла та віри у світле майбутнє.

«Ми віримо, що разом пройдемо найтемніші часи. Світло переможе темряву!»

Теги: День енергетика, Тернопільобленерго

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах