Асоціація жінок України “Дія.Тернопіль” подарувала школі для дітей з ООП сучасне спортивне обладнання

У Тернопільській спеціальній школі цього року День Святого Миколая став не просто традиційним святом, а справжньою подією, наповненою щирістю, піснями та дитячими емоціями. І все завдяки громадській організації «Асоціація жінок України “Дія.Тернопіль”».

Про це розповідає телеканал «Тернопіль1».

У школі навчаються діти з особливими освітніми потребами, і для них свято Миколая — це завжди не лише подарунки, а й можливість відчути тепло, увагу та підтримку дорослих. Атмосфера добра, яку створили педагоги та гості, зробила цей день ще більш світлим і натхненним.

Справжнім дивом для учнів стало нове спортивне обладнання, яке школі передала громадська організація «Асоціація жінок України “Дія.Тернопіль”».

Цей подарунок — не просто інвентар, а важливий крок до розвитку фізичних можливостей дітей, їхнього здоров’я та впевненості в собі.

Новеньке обладнання допоможе:

розвивати моторику та координацію;

робити заняття фізкультурою цікавішими та доступнішими;

створювати інклюзивний простір, де кожна дитина може почуватися сильнішою та сміливішою;

покращувати реабілітаційні програми школи.

Педагоги зазначають, що діти вже з цікавістю та радістю знайомляться з новими тренажерами та елементами спортивної інфраструктури.

Святий Миколай у цій школі завжди приходить не лише з подарунками, а й з вірою в добро.

А цього року, завдяки ініціативі активних волонтерок «Дії.Тернопіль», діти отримали ресурс, який працюватиме для них щодня.

Це приклад того, як щира підтримка може змінити життя дітей, подарувати їм нові можливості й нагадати: диво поруч — у людяності та небайдужості.