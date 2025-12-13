Артилеристи 44 бригади розповіли про ефективність розвідувального комплексу «Фурія»

У давні часи фурії були богинями помсти, а в сучасній українській армії їхнє ім’я носить один із найефективніших розвідувальних комплексів. БПЛА «Фурія» 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола вже неодноразово підтверджував репутацію точного й надійного інструменту для виявлення цілей та коригування артилерійського вогню.

Як зазначають військовослужбовці бригади, цей дрон має низку важливих переваг, що забезпечують його високу результативність на полі бою.

Бійці наголошують, що цей БПЛА:

простий в обслуговуванні;

швидко приводиться в дію, що надзвичайно важливо у динамічних умовах бою;

має компактні розміри, які ускладнюють його виявлення у небі;

здатний залітати глибоко в тил противника, збираючи дані про ворожі позиції.

Саме поєднання цих характеристик робить «Фурію» одним із найпотужніших інструментів підрозділу розвідки.

Завдяки значному досвіду й професіоналізму екіпажу розвідувальний комплекс регулярно виконує завдання, які допомагають стримувати ворога:

виявляє позиції противника;

передає точні координати;

коригує артилерійський вогонь по ворожих цілях.

Ці злагоджені дії дозволяють артилеристам ефективно уражати окупанта та підтримувати позиції Сил оборони на різних напрямках.

Бригада закликає долучатися до підтримки підрозділу, який щодня виконує критично важливі завдання на фронті.

Форма для підтримки: https://forms.gle/XptveGP93mhPthot9

Контактний телефон: +380 98 482 1003