Артилерія — це люди, які вміють робити надскладне

На Радіо Байрактар вийшло інтерв’ю з начальником комунікацій 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. У розмові йшлося про те, як працює українська артилерія, яке місце вона займає на фронті, та як живе бригада під час війни.

Представник бригади поділився правдивою розмовою про службу, зброю та відповідальність, а також розповів, кого сьогодні шукають у свої лави артилеристи.

«Артилерія — це не просто про техніку. Це про людей, які здатні мислити точно, діяти швидко та працювати в команді. Ми шукаємо тих, хто готовий нести відповідальність і бути частиною нашої спільної перемоги», — зазначив представник частини.

44 окрема артилерійська бригада продовжує виконувати бойові завдання на передовій, тримаючи артилерійський щит України міцним і точним.